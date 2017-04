Remise d’un diplôme de mérite d’excellence au maire adjoint de Lubumbashi

Lubumbashi, 26 Avril 2017 (ACP).- Mgr François Mutombo, représentant provincial légal de l’Union des Eglises Indépendantes du Congo, a remis mercredi au maire adjoint de Lubumbashi, Mme Lauriane Mwewa Kalombo, un diplôme de mérite d’excellence pour avoir participé durant trois jours à la conférence des leaders chrétiens organisée à Lubumbashi par cette confession religieuse.

Il a, à cette occasion, félicité et encouragé l’autorité urbaine pour sa disponibilité et le sacrifice dont elle a fait montre tout au long de cette conférence qui lui a value le diplôme de mérite d’excellence lui décerné par l’Union des Eglises Indépendantes du Congo.

Pour sa part, le maire adjoint de Lubumbashi a vivement remercié l’Union des Eglises Indépendantes du Congo pour cette marque de sympathie témoignée à sa modeste personne.

Ce diplôme, a-t-elle commenté, est pour elle un motif d’encouragement pour continuer à servir la communauté avec ferveur et abnégation. ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb