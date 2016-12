Remise d’un don de vivres et non-vivres à l’orphelinat EEV/EDEN

Kinshasa, 31 Déc. 2016 (ACP). – Le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange Numbi a remis vendredi un don de vivres et non-vivres constitués de sacs de riz, de cartons des vivres frais, de ballots de friperie, de matelas et de jouets à l’orphelinat « Encadrement des enfants vulnérables/Eden » (EEV/EDEN) encadré par l’Eglise ‘‘Impact for Christ ministries’’.

La cérémonie qui a eu lieu au cours d’un dîner de partage organisé au siège de cette structure caritative, dans la commune de Lemba, s’inscrit dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d’année 2016.

Ce don, a indiqué M. Kabange Numbi, justifie non seulement l’expression de l’amour et du réconfort vis-à-vis des enfants vulnérables, mais aussi une occasion de rendre grâce à Dieu qui a permis qu’il soit reconduit au sein du gouvernement d’union nationale et de remercier le Président de la République de la confiance qu’il renouvelée en sa personne.

« Ces orphelins que nous encadrons à travers l’Eglise ‘‘Impact for christ ministries’’ depuis plus de deux ans, sont ceux avec qui nous sommes toujours ensemble et qui passent leur temps à prier pour nous, pour le pays et pour les autorités du pays », a-t-il déclaré avant de remercier les pensionnaires d’EEV/EDEN.

La responsable de l’orphelinat, Esther Kitenga, a, au nom de son organisation, salué le geste d’assistance que leur hôte pose pour la seconde fois, en invitant les forces vives du pays, notamment les confessions structures religieuses et organisations politiques à multiplier des actions de charité en cette période pour redonner le sourire aux nécessiteux.

Une prière d’action de grâce à clôturé cette cérémonie marquée par la présence du vice-ministre des Congolais de l’étranger, Emmanuel Ilunga. ACP/ZNG/Kgd