Remise d’un incinérateur médical aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi

Lubumbashi, 16 Mars 2017 (ACP) – Les cliniques Universitaires de Lubumbashi ont bénéficié jeudi d’un incinérateur médical de la marque japonaise Stella d’une valeur de 126. 056 dollars américains, un don de l’ambassade de japon en RDC.

Cet incinérateur permettra de prévenir la contagion due au rejet des déchets médicaux et d’améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques dans cette formation médicale. Le premier conseiller de l’ambassade du Japon en RDC, Shuji Noguchi, qui a procédé à la remise de cet incinérateur, a indiqué que ce matériel aidera les Cliniques Universitaires dans la gestion des déchets médicaux, cause de plusieurs maladies transmissibles.

Le ministre provincial de la Santé, Justin Kyela Ngoie, a salué le geste de l’ambassade du Japon et a recommandé son utilisation de cet incinérateur avec responsabilité pour l’intérêt de la population.

Le recteur de l’Université de Lubumbashi, le prof Gilbert Kishiba Fitula, s’est déclaré fier que son institution dispose d’un matériel rare, important et de la dernière génération. Il a promis de le gérer à bon escient afin d’assurer la bonne santé aux patients par une bonne gestion des déchets médicaux.

L’incinérateur a la capacité de brûler à une température de 800 degrés Celsius 25 kg de déchets biologiques et non biologiques par jour. Il fonctionne avec du carburant gasoil, essence, kérosène, du bois ou de la biomasse neutre en carbone, signale-t-on. ACP/Kayu/May