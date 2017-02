Remise d’un lot de matériel médical de l’OMS à la RTNC

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- L’Organisation mondiale de la Santé(OMS) a mis mercredi à la disposition de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC), un lot important de matériel médical pour l’équipement de la polyclinique de ce média.

Le lot comprend essentiellement des appareils de glycémie, des lits gynécologiques, des armoires pour la conservation des produits pharmaceutiques, des appareils pédiatriques, des lits de consultation ainsi que des appareils de respiratoires.

Selon le Directeur des ressources humaines de la RTNC, Landu Phaka qui représentait Mme la Directrice générale Nicole Dimbambu empêchée, cet équipement médical apporte à la polyclinique, l’appui technique dont les agents et cadres ont grandement besoin pour leurs soins.

Il permettra au personnel médical recruté par la RTNC de poser avec précision le diagnostic auprès des malades. C’est pour la première fois que l’OMS, fournit directement des kits à la polyclinique de la RTNC. Toutes les autres fois elle était approvisionnée en médicaments par le ministère de la Santé publique à travers la zone de santé de Lingwala.

La RTNC a l’ambition de construire dans les installations de cet office, une polyclinique plus moderne et plus ravitaillée pour son personnel. La polyclinique dispose à présent des services médicaux qui permettent à l’entreprise de réduire les dépenses en frais médicaux.

La RTNC signe un protocole d’accord d’approvisionnement en médicaments ALISON

La Radio télévision nationale congolaise (RTNC) vient de signer un protocole d’accord d’approvisionnement en produits pharmaceutiques avec la firme pharmaceutique AIison.

Aux termes de ce protocole d’accord, Alison s’engage à fournir à la RTNC les médicaments de sa propre marque, notamment des antibiotiques, des antitoussifs, des anti-malarias et bien d’autres encore.

Alison est une firme pharmaceutique française ayant une représentation en RDC précisément à Kinshasa. Elle dispose des gammes variées des médicaments de qualité très sollicités aussi bien en France que dans d’autres pays africains, asiatiques et européens. ACP/Fng/Zng/JGD