Remise d’un lot important des médicaments et d’une ambulance à trois hôpitaux de Lubumbashi

Lubumbashi, 05 juillet 2017 (ACP).- M. Célestin Pande Kapopo, gouverneur a.i. du Haut Katanga, a procédé mardi à Lubumbashi à la remise des médicaments et une ambulance à trois formations médicales de Lubumbashi notamment l’hôpital général Sendwe de la commune de Lubumbashi, la maternité de la commune de Katuba et l’hôpital du cinquantenaire de Karavia situé dans la commune Annexe.

Les deux premières formations médicales ont reçu un important lot de médicaments tandis que la troisième a réceptionné une ambulance. Ces médicaments et ambulance ont été réceptionnés par le ministre provincial de la Santé, M. Justin Kiela Ngoie, qui a son tour les a remis aux responsables de formations médicales bénéficiaires.

Le gouverneur a.i du Haut Katanga a, par la suite, visité les différents services de ces hôpitaux pour palper du doigt les conditions des malades qui y sont internés.

Il a payé les frais des accouchées à l’hôpital général Sendwe et à la maternité de la Katuba et les frais de fonctionnement de ces formations médicales pour de deux mois et les salaires de deux mois du personnel.

A l’hôpital général Jason Sendwe, le gouverneur du Haut Katanga a visité les travaux du bâtiment en réhabilitation exécutés par la société Malta Forrest, avant de demander à l’entrepreneur d’accélérer lesdits travaux pour que tout l’hôpital soit opérationnel le plus rapidement possible cela état le cheval de bataille du chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange dans le cadre de la révolution de la modernité.

A l’hôpital général du cinquantenaire de Karavia, il a remis une ambulance de marque Nissan, kilomètre zéro, acheté par le gouvernement provincial du Haut Katanga, afin de faciliter le transport de malades. Il a également remis le frais de fonctionnement avant de souligner sa ferme détermination de faire cet hôpital le meilleur de la province. ACP/Kayu/JGD/Fmb