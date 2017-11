Remise d’un mobilier par l’UNICEF pour équiper les bureaux du ministère du Genre

Kinshasa, 15 nov. 2017 (ACP).- Le représentant adjoint du Fonds des Nations pour l’enfance (UNICEF) en RDC, Jean Ludovic Metenier, a remis mercredi à Kinshasa à la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa, un mobilier pour équiper la salle de réunion, les bureaux du ministère national ainsi que ceux du ministère provincial du Genre et de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des enfants et élèves (LIZADEEL).

Il s’agit de 440 chaises, de 40 tables et des fauteuils d’une valeur de 30.000 dollars américains, une contribution de l’UNICEF et de l’Union européenne, tirée de leurs ressources régulières dans le cadre du programme « Femmes et Hommes progressons ensemble ».

M.Metenier s’est réjoui du fait que ce programme dont le coût total est évalué à 747.000 dollars, a permis l’accompagnement du processus de révision du Code de la famille jusqu’à son adoption et sa promulgation, la réhabilitation et la construction des bâtiments dans certaines communes et l’élaboration du plan d’action pour mettre fin aux mariages d’enfants en RDC.

Il a, par ailleurs, salué la brillante prestation de Mme Safou à la rencontre de haut niveau sur le mariage d’enfants tenue du 23 au 25 octobre à Dakar, au Sénégal, avant d’émettre le vœu de voir les bénéficiaires de ces équipements les utiliser à bon escient.

Par ailleurs, la ministre du Genre a remercié l’UNICEF et l’Union européenne pour le geste posé et pour leur accompagnement dans la promotion en RDC des droits de l’enfant, des adolescents et de la femme congolaise. Elle a enfin appelé les agents et cadres de son ministère d’en faire bon usage. ACP/FNG/YHWM/BSG/Kgd