Remise des infrastructures communautaires aux organisations paysannes du Nord-Kivu

Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont remis des infrastructures communautaires aux organisations paysannes, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui aux chaines de valeurs des petits producteurs agricoles, connu sous le nom d’achat pour le progrès (Purchase for Progress P4P).

La porte-parole de l’équipe-pays des Nations Unies, Mme Florence Marshal, qui a livré cette information mercredi, au cours du point de presse hebdomadaire a fait savoir que ces infrastructures sont constituées de deux entrepôts, de deux boutiques d’intrants agricoles, de deux abris pour des unités de transformation et de deux aires de séchage.

Elle a fait remarquer que la cérémonie de remise des intrants de ces infrastructures communautaires à 1000 producteurs bénéficiaires de Kalengera et Ntamugenga (Nord-Kivu) a eu lieu lundi, en présence du ministre provincial de l’agriculture, pêche et développement rural.

Cette remise des intrants a été grâce à la contribution financière de la Belgique et appui technique des partenaires gouvernementaux, de la coopérative centrale du Nord-Kivu (COOCENKI), de la ligue des organisations des femmes productrices agricoles au Congo (LOFEPACO) et des collectives stratégies alimentaires (CSA) pour la mise en œuvre du programme.

En plus de la mise en place des infrastructures communautaires, le PAM et la FAO ont organisé des séances de renforcement des capacités en faveur des bénéficiaires sur la production, la transformation, la structuration, la gestion de la qualité et la commercialisation des produits et l’accès au financement.

L'alphabétisation des femmes et le développement des activités génératrices de revenus pour la relance agricole dans ces zones et du renforcement de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle font aussi partie de cette activité.