Remise des intrants aux organisations paysannes  de la ville de Kinshasa

Kinshasa, 12 mars 2017 (ACP).-Le ministre provincial de l’Agriculture et développement rural, Magloire Kabemba, a émis samedi le souhait de voir l’année 2017 ouvrir aux responsables des organisations paysannes partenaires agricoles de la ville de Kinshasa de nouveaux horizons et nouvelles opportunités en terme des moyens pour un développement durable des activités agricoles. Le ministre provincial qui présidait dans la commune de limete, la cérémonie de remise des intrants agricoles à ces organisations paysannes partenaires agricoles de la , en présence du représentant de la FAO, Alexis Bonte, a rappelé les objectifs de son ministère qui consistent notamment à lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à réduire la vulnérabilité de la population de la ville de Kinshasa.

C’est dans ce cadre qu’il a sollicité et obtenu des partenaires en développement des kits de matériels aratoires, des semences maraichères ainsi que des boutures améliorées de manioc en faveur des organisations précitées.

La distribution de ces intrants est la suite de l’opération qui avait démarré le 16 décembre 2016, lors du lancement officiel de la campagne agricole 2016-2017.

Pour sa part, M. Bonte a dit que Le secteur agricole, présente aujourd’hui un grand nombre d’opportunités a même d’offrir en termes d’amélioration de revenus, d’augmentation d’emplois, de recul de la pauvreté et de croissance économique.

Il a salué les efforts fournis tant au niveau provincial que national, à travers la politique stratégique agricole et rurale du gouvernement qui met l’accent sur un vaste programme de sensibilisation, production, de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

M.Bonte à affirmé que la FAO, partenaire privilégié du gouvernement s’est engagée, à ses côtés à répondre aux nouveaux défis mondiaux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire afin d’aspirer à un monde libéré de la faim et de la malnutrition.

Au nom des opérateurs agricoles de la ville de Kinshasa, Mme Marie-Rose Luzolo s’est réjouit de ce don de la FAO, qui va stimuler leurs activités afin que les produits de leurs fermes approvisionnent et assurent l’auto suffisance alimentaire de la ville de Kinshasa. Elle a plaidé pour l’acquisition des tracteurs afin de moderniser leur production agricole. ACP/FNG/Kgd