Remise officielle du bâtiment et des équipements du commissariat de la Police de référence de la commune de Kampemba

Lubumbashi, 03 Fév.2017(ACP).- Le vice-gouverneur du Haut Katanga, Mme Bijou Mushitu Kat, a procédé, vendredi à la commune de Kampemba, à l’inauguration du nouveau bâtiment et à la réception des équipements du commissariat de police de référence de cette municipalité et de quatre sous commissariats de Bongonga, Kabetshia, Kafubu et Kigoma construits sur le fonds du gouvernement canadien en partenariat avec le gouvernement congolais ainsi que l’Organisation Internationale de Migration.

Le vice-gouverneur de province a réceptionné les clés des cinq bâtiments des mains du représentant de l’Organisation Internationale de Migration, Césaire Rasamoelina, avant de les remettre à son tour au commissaire supérieur principal (colonel) Paul Lukandula, commissaire provincial adjoint du Haut Katanga en charge des questions judiciaires. Le vice-gouverneur du Haut Katanga lui a également remis une jeep de marque Ford pour la mobilité des unités de la police de proximité.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de professionnalisation de la police de proximité à Lubumbashi.

Dans son mot circonstance, le commissaire supérieur principal Paul Lukandula a remercié l’OIM et le gouvernement canadien pour leur participation active à la réforme de la police en dotant celle-ci des bâtiments dignes du renouveau.

Pour sa part, M. Césaire Rasamoelina a salué cette coopération, avant d’affirmer la ferme volonté d’accompagner la RDC dans la réforme de la police. Il a souligné que 170 policiers ont été formés dans le cadre de la police de proximité à Lubumbashi. La cérémonie s’est clôturée par la visite du bâtiment par l’autorité provinciale. ACP/Fng/Mat/May