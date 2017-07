Remise du prix au meilleur coureur de Goma au 5ème Tour cycliste international de la RDC

Goma, 14 juillet 2017 (ACP).- Balthazar Kanyamanza, ministre provincial chargé des Sports du Nord-Kivu, a remis, mardi 11 juillet 2017, une enveloppe au coureur Mumbere Chance Augustin pour sa 6ème place au classement de la 2ème étape du 5ème Tour cycliste international de la RDC, courue sur les artères de Goma en date du 15 juin 2017.

Le numéro un du sport au Nord-Kivu a justifié cette reconnaissance par le souci du gouverneur Julien Paluku d’encourager tous les jeunes qui se distinguent dans toutes les disciplines et de décourager ceux qui intègrent les groupes armés. Le vœu le plus ardent de l’autorité provinciale, a-t-il confié, est de voir d’autres cyclistes du Nord-Kivu se joindre à Jimmy Muhindo Kyaviro pour défendre l’honneur de la province et du pays.

Mumbere Chance Augustin a exprimé, de son coté, sa satisfaction avant de promettre de faire mieux lors de prochaines compétitions, sa détermination étant d’être toujours performant. Il a appelé les jeunes à embrasser le cyclisme, une discipline qui exige courage et sacrifice personnels. ACP/Mat/May