Remise symbolique à Kinshasa des kits des matériels biomédicaux par le ministre de la santé

Kinshasa, 21 Août 2017 (ACP).- Le ministre de la santé, Dr Oly Ilunga Kalenga a procédé lundi à Kinshasa à la remise symbolique des kits des matériels biomédicaux aux provinces de Kinshasa, de Kwango, de Kwilu et de Mai Ndombe. Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme d’équipement des structures sanitaires (PSSE), conformément à la vision du Chef de l’état qui fait de la santé une priorité et un droit fondamental.

Selon lui, «les principaux axes du Plan national de développement sanitaire (PNDS) portent sur l’augmentation des soins non seulement à la fois en termes de qualité et quantité, mais aussi en celui de l’augmentation à l’accessibilité en tenant compte de l’aspect géographique pour les soins de santé et la qualité des infrastructures et des équipements, qui constituent des priorités de ce plan».

La distribution de ces kits biomédicaux s’inscrit aussi dans le cadre de la 3eme phase du programme d’équipements des structures sanitaires (PESS), financé par le gouvernement de la RDC, en collaboration avec ses partenaires dont l’UNICEF. Il vise à renforcer tout les équipements des formations sanitaires, les hôpitaux généraux et les centres de santé.

Il a émis les vœux de voir ces kits biomédicaux, arrivés à bonne destination, en vue de contribuer, à la prise en charge médicale de la population concernée. Ces kits médicaux comprennent notamment, des tables des soins pour bébé, des microscopes binoculaires, des balances pour bébé et adultes, des marmites à pression.

Satisfaction du ministre provincial de la santé de Mai-Ndombe

Le ministre provincial de la santé publique de Mai-Ndombe, Jean Claude Bola, s’est dit satisfait de l’acquisition des kits biomédicaux en faveur de sa province, au cours de la cérémonie de remise officielle de distribution de kits de matériels biomédicaux, pour les provinces de Kinshasa, Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe organisée lundi à Kinshasa. «C’est pour nous un réel plaisir et un motif de joie de réceptionner auprès de la ministre national de la santé ces matériels biomédicaux, dans le cadre du programment d’équipements des structures sanitaires (PESS), en vue d’améliorer la santé de la population de cette jeune province», a-t-il dit.

Ces matériels dont la province de Mai-Ndombe est bénéficiaire pour la première fois, vont apporter un coup de pouce à la population et équipés les zones de santé dont l’usage sera strictement surveiller pour donner des soins de santé de qualité, a dit Dr Bola. Par la même occasion le ministre national de la santé, Oly Ilunga Kalenga a procédé au lancement des convois transportant ces matériels biomédicaux dans les provinces ciblées. ACP/FNG/JGD