Renaissance du Congo exclu du championnat de la LINAFOOT et relégué à l’EPFKIN

Kinshasa, 26 juin 2017 (ACP).- Le FC Renaissance du Congo est exclu du play off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et relégué à l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) pour récidive dans les actes barbares perpétrés par ses supporteurs lors du match l’ayant opposé à l’AS V. Club (1-2), vendredi 23 juin au stade des Martyrs, dans le cadre de la 12ème journée.

Le comité de gestion de la LINAFOOT, réuni lundi à son siège, dans la commune de la Gombe, assujettit le FC Renaissance du Congo à d’autres sanctions telles que réparation des préjudices causés par ses supporteurs, perte des recettes du match et perte du match par forfait. L’équipe est sommée également de payer une amende de 20 000 $US pour jet de projectiles par ses supporteurs et envahissement de la zone neutre par son président, Pascal Mukuna, et sa suite.

Le comité de gestion a également infligé une amende de 5 000 $US à l’AS V. Club pour jet de projectiles par ses supporters lors de la même rencontre contre le FC Renaissance du Congo. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/Wet