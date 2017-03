Renaissance du Congo quitte la Coupe de la Confédération malgré sa victoire  (2-1) face à Mouloudia

Kinshasa, 17 mars 2017 (ACP).- Le FC Renaissance du Congo a quitté la 14ème Coupe de la Confédération malgré sa victoire face à Mouloudia AC d’Alger (2-1), vendredi au stade des Martyrs de la Pentecôte, en 16èmes de finale retour. Et pourtant, Renaissance du Congo a connu une bonne entame de la partie en mettant la pression sur l’équipe algérienne dont Karaoui (7ème) a marqué contre son camp.

Au lieu de continuer à pousser, le team vert-blanc-orange kinois donna l’impression de se contenter de l’unique réalisation, en progressant par des passes latérales et en permettant à leurs adversaires de revenir. Ces derniers se sont même montrés dangereux par leur solidarité et possession de balle.

Au retour des vestiaires, ils ne sont pas fait prier pour revenir au score grâce à Kacem (50ème). Un but qui obligeait Renaissance du Congo de marquer encore trois buts pour se qualifier. Sans atouts et arguments techniques, tactiques et offensifs, il trouva encore le chemin des filets sur un autre but contre son camp de Kacem (86ème), 2-1. Ce résultat scella l’élimination du représentant congolais du fait d’avoir perdu le match aller par 0-2, le vendredi 10 mars à Alger. Ci-dessous les autres combinaisons des 16èmes de finale retour :

17 mars 2017

Ittihad Raidi de Tanger – AS Kaloum (0-1)

Rayon Sports – Onze Créateurs (0-1)

Apejes Fa de Mfou – Asec Mimosas (0-2)

Ngezi Platinum Stars FC – Clube Recreativo Desportivo (1-2)

Yong Sports Academy de Bamenda (YOSA) – Club Sportif Sfaxien (0-5)

Ulinzi Stars Football – Smouha (0-0)

JS Kabylie – Etoile du Congo (0-0)

El Masry – Djoliba AC de Bamako (0-2)

RSLAF FC – Club Africain (1-9)

FC Renaissance du Congo – Mouloudia d’Alger 2-1 (0-2)

18 mars 2017

SC Gagnoa – MAS de Fès (0-0)

Le Messager de Ngozi FC – Zesco United FC (0-2)

Platinium Stars – Vipers Sports Club (0-1)

19 mars 2017