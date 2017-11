Renaissance du Congo retrouve Dragons Bilima samedi en amical de football

Kinshasa, 02 Nov. 2017 (ACP).- Le FC Renaissance du Congo retrouve l’AS Dragons Bilima en amical de football, pour la deuxième fois, samedi au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle.

Pour leur première face-à-face, mardi, dans la même enceinte sportive, les Renais avaient pris le meilleur sur les Monstres sur le score de 1-0, sur une réalisation du Camerounais Vincent Chala (22ème). Il est à rappeler que, le dimanche 29 octobre, la rencontre entre les deux formations avait été interrompue par une forte pluie, à la 11ème minute.

Jeudi, ne pouvant pas chômer, le FC Renaissance du Congo a matché l'AC Real de Kinshasa au terrain du Centre technique de la FECOFA, dénommé Baudouin Patient Kurara Mpova, à Kinkole, dans la commune de la Nsele, et l'a emporté par 2-1, sur des buts de Coulibaly et Lamine Diawara. Le FC Renaissance du Congo et l'AS Dragons Bilima préparent leur entrée dans la 23ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) dont le démarrage est fixé au dimanche 12 novembre.