Renaissance s’impose devant New Kalamu (2-1) à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 06 Nov. 2017 (ACP).- Le FC Renaissance s’est imposé devant New Kalamu sur le score de 2-1, lundi au terrain Parc 5 du stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, dans la commune de Kalamu, en match de la 2ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

Au stade Cardinal Albert Joseph Malula, dans la commune de Kinshasa, TP RJCC s’est incliné face à New Energie Liwanda sur la note de 0-1. Ci-après les autres résultats de la même journée : AS Etoile du Seigneur-OC Dream Team 0-0 et AC Lolo-AS La Grâce 2-0. ACP/Kayu/JGD