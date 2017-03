Rencontre d’information des femmes de Boma sur le viol, le Vih et le sida

Boma, 23/03 (ACP) L’Asbl Réinsertion et encadrement juvénile, prise en charge des personnes âgées (REJUPPA) a entretenu, vendredi à Boma, les femmes de cette ville sur le viol, l’adultère, le Vih et le Sida, dans le cadre des activités du mois de la femme.

Me Bibishe Musenge, coordinatrice de la REJUPPA, oratrice principale, a relevé que le viol et l’adultère, deux fléaux existant depuis l’antiquité, sont utilisés comme arme de guerre, favorisent la transmission des infections sexuellement transmissible et les naissances incontrôlées.

Le Dr Metamonika, coordinatrice du Bureau diocésain des œuvres médicales, a condamné, dans sa réaction lors de cette conférence juridique, les cas de violence contre la femme notamment dans les milieux de service, dans les maisons familiales et au champ. Elle a exhorté les victimes des viols à se présenter dans un centre de santé dans les 72 heures qui suivent pour obtenir un traitement pouvant réduire la charge virale du Vih.

Le chef de bureau urbain du genre, famille et enfant, Florentine Thamba, a exhorté les participantes et toutes les femmes de Boma à se faire dépister tous les trois mois et à protéger les enfants mineurs, filles et garçons contre toute violence et à le dénoncer à temps pour une prise en charge médicales et sociale immédiate. ACP/FNG/Kayu/KGD