Renforcement des capacités des acteurs du football à Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 23 août 2O17 (ACP).- Les acteurs du football de Mbuji-Mayi participent à un atelier de renforcement des capacités axé sur les dernières modifications apportées aux 17 lois de jeu, depuis lundi au siège de l’Entente urbaine de football de Mbuji-Mayi (EUFMAYI).

M.Ignace Mpunga et Martin Mukala, respectivement instructeur provincial des arbitres pour le Kasaï-Oriental et arbitre assistant international, ont exposé lundi, lors de la première journée, sur la loi 11 parlant du hors-jeu, laquelle est sujette aux controverses et a subi des modifications.

Pour les deux intervenants, désormais le hors-jeu ne sera plus l’apanage exclusif des arbitres assistants, mais l’affaire de tout le trio arbitral. Les nouveaux amendements parlent aussi d’interférence avec l’adversaire par un joueur hors-jeu. Désormais, ont-ils insisté, il faut que celui-ci touche le ballon.

La première journée du séminaire-atelier a connu la participation de : arbitres locaux, journalistes sportifs de la place, dirigeants des clubs affiliés à l’EUFMAYI, entraineurs, joueurs et acteurs sportifs de la ville de Mbuji-Mayi. ACP/FNG/YWH/BSG/Kgd/CFM/MPKA