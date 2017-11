Renforcement des capacités du personnel de Caritas Congo Asbl

Kinshasa, 08 nov. 2017 (ACP).- Le secrétaire exécutif de Caritas Congo Asbl de Kinshasa, Emmanuel Mbuma, a annoncé mercredi, au cours d’un entretien avec l’ACP, que les membres du personnel de cette ONG qui œuvrent dans les programmes et les opérations de réponse aux urgences participent à un atelier de formation de trois jours, soit du 08 au 10 novembre au Centre d’accueil Caritas dans la commune de Gombe.

Selon M. Mbuma, l’objectif poursuivi dans cette session est de renforcer les capacités du personnel de la Caritas Congo Asbl pour intervenir dans les projets qui utilisent la modalité du cash, en réponse aux urgences.

Dans le souci d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide humanitaire, l’approche « Cash Transfer » est de plus en plus préconisée et promue tant par les acteurs humanitaires que par les bailleurs de fonds, a relevé M. Mbuma, ajoutant qu’elle est déjà pratiquée régulièrement par des antennes diocésaine de la RDC.

Cette session de formation est organisée à la demande du secrétaire exécutif de la Caritas Congo asbl, avec l’appui du coordonnateur national du Service de promotion de la solidarité et du parage (SPSP), souligne-t-on. ACP/Fng/Bsg/May