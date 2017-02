Renforcement des capacités des relais communautaires de Nsanga Nyembwe et Tukombe

Kananga, 1er Fév. 2017 (ACP).- Le Dr. Isabelle Kabangande, médecin chef de zone de santé de Katoka, à Kananga, a salué l’apport positif de la capacité de restitution de la formation de base, au cours des travaux en groupes réalisés par les relais communautaires de Nsanga Nyembwe et de Tukombe.

Il s’est agi des directeurs des écoles primaires ciblées et les infirmiers titulaires qui ont participé à ces assises dans le cadre de la promotion de l’hygiène du milieu, des écoles et des structures sanitaires dans cette juridiction sanitaire dans le cadre du programme « Village assaini » exécuté avec l’appui de l’ONG (Organisation non gouvernementale) dénommée « Santé pour tous et par tous en milieu rural » (SANRU).

Cette formation, a-t-elle rappelé, s’est appesanti sur les 7 critères de certification d’un village assaini à savoir, l’existence d’un comité dynamique, l’accès de la population à l’eau potable, l’usage des latrines hygiéniques, des trous à ordures, la connaissance des voies de transmission des maladies des mains sales.

En outre, les participants ont établi le chronogramme d’activités à mener dans les autres 46 relais communautaires de cette entité sanitaire, a ajouté le Dr. Kobangande qui a préconisé l’aménagement de 18 sources d’eau potable dans les aires de santé de Tukombe et Nsanga Nyembue. ACP/FNG/Kayu/FMB