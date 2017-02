 Renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- Les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine économique entre Kinshasa et Pékin étaient mardi à Kinshasa au centre des échanges entre le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu et l’ambassadeur du Japon en RDC, Hirosh-Karube.

Le diplomate Japonais a indiqué à l’issue des entretiens ils ont examiné les voies et moyens de renforcer cette coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun, surtout économique, avant de dire heureux de l’excellence des relations diplomatiques qui existe entre Kinshasa et Pékin. ACP/Fng/Zng/JGD