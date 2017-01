Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, a échangé mercredi avec l’ambassadeur du Canada en RDC, Ginette Martin, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Québec dans le domaine des ressources naturelles.

La diplomate canadienne a indiqué que la RDC et le Canada sont deux grandes nations à similitude avec d’importantes ressources naturelles qui nécessitent d’être renforcées, indiquant que son pays va continuer à appuyer la RDC pour l’amélioration de sa situation socio-économique.

Sur le plan politique et principalement du processus électoral, elle a fait savoir que son pays souhaite voir la RDC organiser les élections dans un délai raisonnable et aussi la mise en œuvre rapide de l’accord du 31 décembre 2016. Dans ce contexte, Mme Ginette Martin a affirmé que son pays appuie la CENCO qui joue un rôle important consistant à mettre ensemble les acteurs politiques pour l’avenir de la RDC. ACP/ZNG/Wet