Renforcement de la coopération interprovinciale entre le Nord-Kivu, le Haut-Uélé et l’Ituri

Goma, 19 Oct. 2017(ACP).- La nécessité du renforcement de la coopération inter provinciale et le partage des expériences sur la gestion des juridictions sous leurs responsabilités respectives, sont les principaux points qui ont dominé des échanges mercredi à Goma, entre le gouverneur de la province du Nord-Kivu,

Julien Paluku et ses homologues de l’Ituri Abdallah Pene Mbaka et Jean-Pierre Lola Kisanga du Haut-Uélé et Abdallah Pene Mbaka de l’Ituri.

Pour Jean-Pierre Lola Kisanga qui répondait aux journalistes, des entretiens, ont tourné sur des questions sécuritaires en dépit des expériences nécessaires à partager entre les responsables des entités territoriales.

Des questions de développement socioéconomique dans le cadre du renforcement de la coopération inter provinciale, ont ainsi été abordées par les trois Gouverneurs dont les juridictions sont liées par une histoire commune. « Nous considérons Julien Paluku comme le doyen des Gouverneurs au même titre qu’André Kimbuta de la ville-province de Kinshasa », a indiqué Jean-Pierre Lola pour qui l’expérience de dix ans du Chef de l’Exécutif du Nord-Kivu est à capitaliser.

Les Gouverneurs Lola Kisanga et Abdallah Pene Mbaka séjournent à Goma dans le cadre de la 6ème Edition de la conférence des Gouverneurs, activité prévue du 16 au 17 octobre courant mais reportée pour une date ultérieure. ACP/Kayu/May/CFM