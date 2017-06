Le Renforcement de la coopération Kinshasa-Moscou évoqué aux Affaires étrangères

Kinshasa, 27 Juin 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu et l’ambassadeur de la Russie en RDC, Igor Eve Documov , ont examiné mardi à Kinshasa, les dossiers liés au renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Moscou dans le domaine commercial et économique d’intérêt commun.

Le diplomate russe a indiqué à l’issue des entretiens qu’il a abordé avec son hôte les questions liées au renforcement des relations commerciale et économique entre son pays et la RDC.

Par ailleurs, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu, s’est entretenu le même jour avec l’ambassadeur du Japon en RDC, Irochica Karubi, mais rien n’a filtré de leurs entretiens, mais l’on croit savoir qu’il s’agissait des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin. ACP/Mat/JGD