Le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et les Etats Unis évoqué à Kinshasa

Kinshasa, 10 Janv. 2017 (ACP).- Le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et les Etats Unis et des questions d’intérêt commun ont été évoqués, mardi à Kinshasa, entre le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration régionale, Léonard She Okitundu, et le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats Unis en RDC, M. David Brown.

Le diplomate américain a indiqué à l’issue de la rencontre que les Etats Unis souhaitent le renforcement de la collaboration militaire entre les deux pays en vue de renfoncer la capacité d’intervention des FARDC pour lutter efficacement contre les groupes armés qui sévissent dans l’Est du pays.

« Les Etats Unis sont prêts à fournir la formation et les équipements militaires aux FARDC pour combattre les groupes armés qui sévissent dans l’Est du pays », a indiqué M. Brown.

Sur le plan politique, le diplomate américain a souligné que les deux parties ont parlé de l’Accord politique du 31 décembre 2016 entre la Majorité, l’Opposition politique et la Société civile, relevant que les Etats Unis souhaitent que les détails de cet accord soient vite finalisés en vue de la formation rapide d’un gouvernement d’Union nationale appelée à organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales et que la répartition des sièges soit aussi vite rendue publique.

Selon M. Brown, les deux parties ont également évoqué le dossier de la construction d’un nouvel immeuble devant abriter l’ambassade des Etats Unis en RDC.

Réagissant à une question sur les sanctions américaines contre certains officiels de la RDC, l’homme d’Etat américain a affirmé que cette question n’était pas abordé avec le vice-Premier ministre She Okitundu.

Il a toutefois indiqué que la politique extérieure américaine ne change pas quel que soit le régime (démocrate ou républicain).

De la collaboration entre la MONUSCO et la RDC

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration régionale, Léonard She Okitundu, s’est entretenu le même jour avec le Lieutenant-général Ngwebi, commandant de la force de la MONUSCO du renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la MONUSCO.

Le général Ngwebi a indiqué que les deux parties ont parlé du renforcement de la coopération entre la MONUSCO et la RDC relevant que la mission de son institution est de soutenir le gouvernement de la RDC.

La MONUSCO est en RDC sur l’invitation du gouvernement congolais et il est normal que les deux parties puissent avoir des relations de franche collaboration, a dit l’hôte du vice-Premier. ACP/Mat/May