Renforcement de la coopération des universités belges et l’UNILU

Lubumbashi, 25 Janv. 2017 (ACP).- Le renforcement de la coopération des universités belges et l’Université de Lubumbashi a été au centre d’un entretien mardi au gouvernorat de province entre la délégation des universités belges conduite par le Pr Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l’Université de Lubumbashi, et le gouverneur du Haut Katanga.

Ce dernier est venu expliquer à l’autorité provinciale l’objet de la mission de cette délégation à Lubumbashi qui consiste à renforcer les relations bilatérales et d’apporter leur appui à l’institution universitaire de la RDC.

Cette coopération se situe dans plusieurs domaines académiques notamment dans l’interface société. Car, l’Université de Lubumbashi a une filiation avec les universités belges.

Cette coopération vise également le recyclage et la formation des professeurs et étudiants dans le cadre de programme de développement et la réalisation des différents projets.

Le gouverneur de la province du Haut Katanga a salué cette coopération bilatérale qui renforce les relations entre l’UNILU et les universités belges. ACP/ZNG/Wet