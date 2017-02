Le renouvellement du mandat de la MONUSCO évoqué aux Affaires étrangères

Kinshasa, 08 février 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu et le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, ont abordé mercredi à Kinshasa des questions relatives au renouvellement du mandat de la mission onusienne, à la redynamisation du dialogue stratégique entre la RDC et la MONUSCO ainsi qu’à la situation politique en RDC.

Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en RDC a déclaré, à l’issue de la rencontre, qu’il s’est agi de prendre les avis du vice-Premier ministre sur un certain nombre de questions relatives à la politique au Congo et au renouvellement du mandat de la MONUSCO, soulignant qu’il a discuté avec le vice-Premier ministre de l’efficacité de la MONUSCO et des dispositions à prendre pour la rendre très efficiente.

Maman Sidikou a également affirmé que leur entretien a porté aussi sur les possibilités de redynamiser le dialogue stratégique entre les autorités congolaises et la MONUSCO pour la sortie de la MONUSCO, « parce qu’il faut bien qu’on parte (un jour) », a-t-dit.

« La question est d’actualité en ce moment, et à New York, au Conseil de sécurité, les gens nous posent des questions sur nos performances, sur la redevabilité de la MONUSCO par rapport à notre mandat », a-t-il avoué. Maman Sidikou a fait savoir à ce sujet que la partie française qui s’occupe de rédiger la résolution à soumettre au Conseil de sécurité va arriver en RDC pour discuter des dispositions à prendre.

La MONUSCO salue la contribution du gouvernement à l’organisation des funérailles de Tshisekedi

par ailleurs, Le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, remercie le gouvernement de la RDC de sa décision de prendre en charge les funérailles d’Etienne Tshisekedi.

« C’est très important, pour ramener le pays ensemble, pour la communion du pays, pour que les cœurs et les esprits soient apaisés », a-t-il déclaré mercredi aux journalistes à Kinshasa. « C’est quelqu’un qui a beaucoup contribué à l’histoire de ce pays, nous serons là tous pour cette communion », a ajouté M. Sidikou. ACP/Fng/Zng/May