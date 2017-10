La rentrée académique 2017-2018 fixée au 16 octobre prochain

Kinshasa, 07 Oct 2017(ACP).- Le ministre de l’ESU Steve Mbikayi a annoncé samedi l’ouverture, le 16 octobre prochain à Goma, dans la province du Nord-Kivu, de l’année académique 2017-2018 sur toute l’étendue du territoire national, lors de la présentation à l’Académie de beaux-arts(ABA) de « l’instruction académique N° 019 » portant directives relatives à l’année académique 2017-2018.

« Il sera question a-t-il dit, de numériser la gestion des institutions, de créer et de redynamiser les cellules d’Assurance-qualité et de guidance académique », a déclaré le ministre qui tient à l’engagement et à l’investissement des établissements dans l’ « Assurance-qualité » pour poser des bases solides susceptibles de l’arrimage de l’ESU congolais sur le plan international.

Il a aussi instruit les chefs d’établissements d’avoir une bibliothèque en ligne pour faciliter la recherche et permettre aux étudiants d’accéder aux notes des syllabus dans La perspective de la suppression de leur vente.

Les conditions de l’école doctorale, a fait savoir le ministre de l’ESU, seront revisitées pour renforcer la relève académique.

Bascule de quelques facultés universitaires au système LMD dès l’année académique 2017-2018

Par ailleurs, le ministre de l’ESU, Steve Mbikayi Mabuluki, a annoncé la bascule de quelques facultés des différents établissements universitaires congolais au système d’enseignement Licence-Master –Doctorat (LMD) dès l’année académique 2017-2018.

Il s’agit des établissements qui ont signé les contrats de performance avec le ministère de l’ESU et qui bénéficient de l’appui de la Banque Mondiale dans la mise en œuvre de ce processus de Bologne, LMD.

« C’est dans le but de moderniser les universités et instituts supérieurs de la République Démocratique du Congo comme inscrit dans la loi cadre de l’enseignement national » que ce processus commence, a dit le ministre de l’ESU , soulignant que plusieurs dispositions tant du point de vue forme que du fond, ont été prises pour y parvenir.

L’enquête de viabilité des établissements de l’ESU, a-t-il précisé, doit se poursuivre pour fermer les établissements non viables dans toutes les provinces de la RDC. Il a également appelé à bannir les antivaleurs dans la gestion quotidienne des institutions de l’ESU notamment le phénomène « manque des points ». ACP/ Kayu/May ACP/ Kayu/May