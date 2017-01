La répartition des postes ministériels au cœur des discussions au Centre interdiocésain

Kinshasa, 24 janv. 2017 (ACP).- Les parties prenantes aux discussions sur les arrangements particuliers ont débuté mardi le débat sur la répartition de 46 portefeuilles qui composeront le prochain gouvernement.

Après le consensus dégagé lundi sur la composition du Conseil national de suivi de l’Accord (CNSA), la gestion et le partage des postes du gouvernement est le plus grand enjeu de ces discussions qui doivent faciliter la mise en œuvre de l’accord politique de la Saint-Sylvestre, sous les auspices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

La Majorité présidentielle soutient que cette répartition doit tenir compte du poids des parties prenantes au Parlement, tandis que le Rassemblement propose un partage équilibré entre signataires et non-signataires de l’accord du 18 octobre. Pour sa part, l’opposition signataire de l’accord de la cité de l’Union africaine (UA), propose 15 ministères pour elle, 15 pour la MP et 11 au Rassemblement et au Front pour le respect de la Constitution.

L’autre problème qui divise les parties prenantes, c’est la gestion des ministères dits de «souveraineté», à savoir : la Justice, la Sécurité, les Affaires étrangères et les Finances. Les composantes devraient également discuter du mode de désignation du prochain Premier ministre.ACP/Mat/JGD/Fmb