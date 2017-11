Une réponse du gouvernement aux agents et cadres de l’Agriculture

Kinshasa,04 nov. 2017(ACP).- Le ministre de l’Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, a affirmé samedi que la pose de la 1ère pierre de construction d’un immeuble moderne pour ses services est une réponse du gouvernement à la requête des agents et cadres de son ministère.

Le nouvel immeuble est appelé à abriter plusieurs services et offrira un cadre approprié pour un travail de qualité, a souligné le ministre de l’Agriculture. Certains services, notamment le Service national de semences (SENASEM), le Service national de vulgarisation(SNV), le Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de la ville de Kinshasa (PAPAKIN) devront être délocalisés du site pépinière (commune de la Gombe) pour être logés dans le nouvel immeuble.

En tant que moteur de développement de l’économie, M. Kazadi a estimé que plusieurs politiques et stratégies ont été mises en place antérieurement pour poser les principes de la modernisation et de la croissance du secteur agricole.

Selon lui, la vision de la révolution de la modernité devra à coup sûr aboutir à la modernisation du secteur agricole et rural en RDC.

Il a, enfin, rappelé que ce secteur est considéré en RDC comme une source de création de richesses et facteur de soutien à la croissance économique. Il est devenu avec le secteur minier, la locomotive de l’économie nationale grâce au développement de l’agro-industrie. L’un des défis actuels dudit secteur est de réussir la transition entre le processus d’évolution démographique et d’urbanisation croissante et le développement économique et social.

Cette stratégie de développement social et économique prend en compte le principe d’une croissance fondée sur l’agriculture en tant que levier principal pour atteindre les Objectifs de développement durables (ODD), visant à réduire la pauvreté de moitié à moyen terme et la recherche d’un taux moyen de croissance agricole de 6% par an au niveau national.

Le représentant de la société immobilière de Kinshasa (SIMMOKIN), a, de son coté, dit que les travaux s’étalerons sur une période de 18 mois. L’édifice aura 6 étages à la satisfaction des professionnels de l’agriculture. ACP/Yhm/Bsg/May