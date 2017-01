Report à une date ultérieure la conférence sur la politique africaine du Maroc prévue initialement à Abidjan

Kinshasa, 15 janv. 2017 (ACP/FAAPA).- La conférence sur « la politique africaine du Maroc pour une intégration sud-sud gagnante » prévue initialement, mardi prochain à Abidjan, a été reportée à une date ultérieure, annonce dimanche l’ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire, rapporte la FAAPA citant l’agence marocaine de presse (MAP).

Ce report serait dû au mouvement de grève annoncé à partir de lundi dans le secteur de la fonction publique en Côte d’Ivoire, précise-t-on de même source. Cette conférence qui devait se tenir en partenariat avec l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, se propose de mettre l’accent sur la démarche du Royaume visant à bâtir des relations de partenariat et de coopération exemplaires avec les pays africains et à contribuer efficacement aux efforts d’intégration déployés.

Elle s’inscrit en droite ligne de la mobilisation du Maroc pour recouvrer sa place au sein de l’Union Africaine (UA), avec comme objectif également de promouvoir l’image du Royaume en Côte d’Ivoire et mettre en avant l’excellence des liens de coopération et de partenariat unissant ces deux pays frères et amis. ACP/Kayu/Kgd