Le Représentant Spécial de l’UA reçu au Sénat

Kinshasa, 10 Mars 2017 (ACP).- Le Président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, a reçu ce vendredi au palais du peuple, le Représentant de la commission de l’Union Africaine (UA), Abdou Abarry dont l’institution souhaite que toutes les parties prenantes au dialogue inclusif puissent aider à la mise en œuvre intégrale de l’accord du 31 décembre 2016.

Pour lui, la mise en œuvre de cet accord conditionne la stabilité, la paix et l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. A ce sujet, M. Abdou Abarry a, dit avoir reçu du Président du Sénat la garantie qu’il s’emploiera aux côtés des autres acteurs politiques Congolais pour la réussite de cet accord et aider le pays à avancer.

L’Union Africaine, à travers son facilitateur Edem Kodjo avait participé à l’organisation du dialogue qui avait abouti à l’accord du 18 octobre 2016 pour lequel le Chef de l’Etat avait demandé à la CENCO de rendre plus inclusif. ACP/Fng/JGD/Fmb