Reprise à Mbuji-Mayi des enseignements dans les établissements de l’ESU

Mbuji-Mayi, 09 Janv. 2017 (ACP).- Les enseignements ont repris officiellement en fin de semaine dans les établissements d’Enseignement supérieur et universitaire (ESU) à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental parmi lesquels l’ISP, l’Université officielle de Mbuji-Mayi, l’Université de Mbuji-Mayi, l’ISGT, l’ISTIA et l’Université protestante au cœur du Congo, a constaté l’ACP.

Les enseignants et étudiants ont été aperçus nombreux à travers les différents campus, après avoir passé des vacances prolongées de Noël et de Nouvel An, les cours ayant été interrompus bien avant à la suite de la panique autour de la date du 19 décembre dernier et à la psychose due à la tentative d’invasion dans cette métropole, des miliciens de feu chef Kamuina Nsapu du Kasaï Central.

Signalons que dans certaines institutions de l’ESU tel qu’à L’ISTM, des programmes spéciaux de semestrialisation d’enseignements ont été mis en œuvre dans le but de récupérer les heures perdues pendant la fermeture du campus par le gouverneur de province, à la suite des bagarres généralisées entre étudiants de l’institut et ceux de l’Institut supérieur des arts et métiers (ISAM). ACP/Kayu/Wet