La reprise des pourparlers de paix en Syrie sous l’égide de l’ONU à Genève prévue le 23 mars prochain

Kinshasa, 09 mars 2017 (ACP).- Le gouvernement syrien et les groupes d’opposition sont invités à reprendre les pourparlers de paix sous l’égide de l’ONU à Genève le 23 mars prochain, a annoncé jeudi l’émissaire spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura.

Staffan de Mistura a révélé cette date après avoir présenté au Conseil de sécurité les résultats des dernières discussions difficiles qui se sont achevées vendredi dans la ville suisse mais sans parvenir à mettre un terme à une guerre qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés en six ans.

« A l’heure actuelle, j’ai l’intention de rappeler les invités à Genève pour un cinquième cycle de pourparlers en visant la date du 23 mars », a déclaré à la presse le diplomate onusien.

Les dernières discussions genevoises sur la Syrie avaient pris fin le 4 mars avec l’acceptation par les belligérants syriens d’un « agenda clair » incluant la gouvernance et la lutte contre le terrorisme.

Les Etats-Unis, qui avaient été sous l’administration précédente de Barack Obama une force motrice du processus diplomatique à Genève avant de laisser peu à peu la place à la Russie, ont assuré mercredi qu’ils soutenaient toujours la recherche d’une solution politique. ACP/FNG/Kayu/May