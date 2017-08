Reprise du trafic fluvial à la SCTP

Kinshasa, 28 août 2017(ACP).- La Société commerciale des transports et des ports (SCTP) a repris le trafic fluvial après une année d’interruption pour des causes non encore élucidées dans la presse.

Cette reprise est matérialisée par l’arrivée depuis mercredi dernier au port de Kinshasa, du M/B Luberu qui provenait de Lisala, dans la province de la Mongala, a appris lundi l’ACP de cette entreprise.

Cette unité flottante a transporté plus de trois mille (3.000) tonnes de grumes et quelques tonnes des produits agricoles, a indiqué le Directeur général de la SCTP, Daniel Mukoko, qui a assisté personnellement à l’accostage de ce bateau au port de Kinshasa. Il a fat savoir que cette rotation marque le démarrage effectif du trafic fluvial par la SCTP.

Selon lui, un plan d’urgence est mis en place pour réhabiliter trois unités flottantes à savoir, le M/B Lunungu, Lukamba et l’Ipamu. La réhabilitation de plusieurs barges à cargos, en vue de matérialiser la reprise du trafic, est également programmée, a-t-il indiqué.

Le Directeur général a regretté l’immobilisation du M/S Kokolo pendant près d’une année, alors que sa remise à flot était annoncé pour le mois de février dernier.

Il a, à ce sujet, promis de tout mettre en œuvre pour que cette unité fluviale puisse renouer avec le fleuve. M. Mukoko a précisé qu’il ne suffit pas seulement de remettre le bateau sur le fleuve, mais il faut aussi étudier la possibilité de sa rentabilité. La SCTP qui est une société commerciale, a également l’obligation d’engranger des bénéfices.

Le dg Daniel Mukoko a promis de peaufiner des stratégies pour que l’entreprise tire des profits évidents, avant d’affirmer que la SCTP rend un grand service social à la population congolaise et a besoin de l’accompagnement du gouvernement, notamment en termes des subventions de l’Etat.

Quant au secteur ferroviaire, le plan d’urgence qui suscite déjà l’espoir des travailleurs et de la population se focalisera sur le renforcement de la voie ferrée, Kinshasa- Matadi. Daniel Mukoko a été nommé à la tête de la SCTP depuis le 13 juillet, rappelle-t-on. ACP/Fng/Bsg/May/Fmb