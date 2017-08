Reprise vendredi du procès Germain Katanga et consorts à la Haute cour militaire

Kinshasa, 02 Aout 2017 (ACP).- La Haute cour militaire reprend le vendredi 4 août, l’instruction de l’affaire auditeur général, ministère public contre le général de brigade Germain Katanga, Goda Sukpa et consorts accusés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et participation à un mouvement insurrectionnel, indique l’extrait de rôle de cette haute juridiction.

Il sera question, au cours de l’audience, d’examiner des requêtes en récusation introduites par les prévenus Germain Katanga et consorts contre le président de la chambre d’instruction, déposées au greffe de la Haute cour militaire, le 25 avril 2017.

Les généraux de brigade Germain Katanga et Goda Sukpa, ainsi que le sieur Floribert Ndjabu et autres sont poursuivis pour avoir non seulement organisé une attaque contre le village de Bogoro dans la province de l'Ituri, mais aussi pour avoir enrôlé les enfants soldats dans le but d'attaquer les institutions de la République.