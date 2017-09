La République Démocratique du Congo adhère au Groupe contre le blanchiment d’argent et le terrorisme

Kinshasa, 06 sept 2017 (ACP).- La République Démocratique du Congo a signé mardi à Brazzaville l’accord portant son adhésion au sein du Groupe contre le blanchiment d’argent et le terrorisme (GABAC) constitué des pays engagés dans la lutte contre les crimes économiques et à s’assister mutuellement, indique le service de communication du ministère de l’Intérieur.

La délégation de la RDC composée du vice-premier ministre et ministre de l’intérieur et sécurité rd congolais Emanuel Ramazani shadary, de MM. Henry yav mulang, Alexis Ntambwe mwamba respectivement ministres des finances et de la justice, ainsi que du gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), Deogracias Mutombo a signé cet accord en présence du président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMA), Calix Ganongo et de M. zephirin Mbulu, ministre des finances et budget du Congo Brazzaville.

Le président du GABAC Calix Ganongo a salué l’adhésion de la RDC à cette structure affirmant que ce pays a une importance géostratégique en Afrique et adhérée à cette organisation, elle jouera un rôle capital contre le terrorisme et le blanchiment d’argent au sein des pays membres. Pour sa part, le vice-premier ministre Shadary a évoqué les affres du terrorisme en RDC notamment à Béni; dans l’espace kasaïen et à Kinshasa, soulignant que l’arrivée de la RDC à ce groupe lui permettra de mutualiser les efforts de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent qui doivent être accompagné des instruments juridiques ratifiés par son pays.

Cette délégation de la RDC qui a participé à la signature de Brazzaville, représentera le pays dans toutes les prochaines assises du GABAC. ACP/ Kayu