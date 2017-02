La République Démocratique du Congo fait face à une crise humanitaire complexe prolongée

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- La République Démocratique du Congo (RDC) fait face à une crise humanitaire complexe et prolongée, indique un communiqué de presse de l’UNICEF parvenu mercredi à l ACP.

Selon le communiqué, 7,5 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire et parmi eux 4,millions sont des enfants. Le document souligne que plus 1,7 millions de personnes vivent en situation de déplacement interne et près de 400.000 personnes ont le statut de réfugiés en RDC.

Ces déplacements forcés affectent négativement les enfants. L’Unicef note qu’on assiste à une privation des droits de l’enfant dans plusieurs secteurs, notamment l’accès aux soins de santé primaires, à une éducation de qualité et à une bonne alimentation.

Cette situation, constate-t-on, conduit à des recrudescences des violences basées sur le genre. L’accord de coopération RDC-Unicef pour la période 2013-2017 s’est fixé comme objectif de garantir que chaque enfant en RDC naisse et grandisse dans un environnement favorable à la réalisation de ses droits.

Cinq indicateurs de résultats contribuent à atteindre cet objectif notamment la gouvernance pour la protection de l’enfant, l’environnement favorable aux droits des enfants et la préparation à l’urgence et à la transition conclut, l’Unicef. ACP/Fng/Zng/JGD