La République démocratique du Congo visible après dix ans à l’Afrobasket 2017

Kinshasa, 06 sept. 2017 (ACP).- La République démocratique du Congo a mis un terme de dix ans d’absence en obtenant son billet pour le tournoi majeur du continent africain en remportant les éliminatoires du Groupe E de la Zone 4 de la FIBA Afrique contre la République centrafricaine.

Les Congolais, dont la dernière apparition à la FIBA AfroBasket remonte à 2007, a gagné son duel contre la RCA sur le score cumulé de 161-144.

Bien qu’elle ne soit pas actuellement classée à la FIBA World Ranking, résultat de sa longue absence du championnat continental, cette nation a certains jeunes joueurs plus talentueux du continent. On se rappelle toujours de Dikembe Mutombo, une des plus grandes légendes de la NBA, ligue dans laquelle il a passé 18 saisons et aujourd’hui, la RDC peine à rejoindre l’élite du basketball africain.

Elle est apparue à cinq reprises dans FIBA AfroBasket : 1974, 1975, 1980, 1995 et 2007.

Les Congolais ont déjà participé à la FIBA AfroBasket, mais ils n’ont jamais pris part à une Coupe du Monde FIBA. ACP/FNG/Wet