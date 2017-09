La résistance aux antimicrobiens : une urgence sanitaire pour la RDC

Kinshasa, 24 sept. 2017 (ACP).- La résistance aux antimicrobiens est une urgence sanitaire pour la RDC, étant donné que la plupart des médicaments en développement clinique sont des modifications d’actuels antibiotiques et ne sont que des solutions à court terme, a indiqué le pharmacien Nicolas Ambambula Tomo, au cours d’une interview samedi avec l’ACP.

Selon le Dr Ambambula, le nombre de nouveaux antibiotiques en cours de mise au point est insuffisant pour combattre la menace croissante de la résistance aux antimicrobiens. Il est important d’accroître sans tarder les investissements dans la recherche-développement pour les infections résistantes aux antibiotiques, notamment la tuberculose, a-t-il ajouté.

Outre la tuberculose multi résistante, les agents pathogènes prioritaires, dont certains causent des infections courantes comme la pneumonie ou les infections urinaires, demandent des nouveaux traitements à cause de la résistance aux antibiotiques existants.

Il a fait savoir que très peu d’antibiotiques oraux sont en développement alors qu’il s’agit de formulations essentielles pour traiter les infections en ambulatoire ou dans les milieux à ressources limitées.

Par ailleurs, le Dr Ambambula a invité la population à l’usage responsable des antibiotiques dans les secteurs de la santé humaine et animale et dans celui de l’agriculture. Quant aux entreprises pharmaceutiques et aux chercheurs congolais, il les a conviés à s’empresser de travailler sur de nouveaux antibiotiques pour améliorer la prévention et la lutte contre les infections. De même, les médecins doivent favoriser un usage approprié des antibiotiques actuels et futurs pour certains types d’infections très graves qui entraînent le décès en quelques jours, a-t-il précisé.

Seuls deux nouveaux antibiotiques destinés au traitement de la tuberculose

Le Dr. Ambambula a fait savoir que depuis plus de septante(70) ans , seuls deux nouveaux antibiotiques destinés au traitement de la tuberculose pharmaco résistante, ont été mis sur le marché à cause d’un grave déficit de financement.

La tuberculose pharmaco résistante pose actuellement une grande menace pour la santé et tue près de deux milles personnes chaque année, car il ya très peu d’options thérapeutiques potentielles pour traiter les infections résistantes aux antibiotiques.

On observe également un manque criant d’options thérapeutiques contre les tuberculoses multi résistantes et ultra résistantes et contre les agents pathogènes à Gram négatif, lesquels peuvent causer des infections graves et souvent mortelles et représentent une menace particulière dans les hôpitaux et les maisons de retraite. ACP/Ywm/Mat/Kgd