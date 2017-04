Les responsables de toutes les forces vives du Haut Katanga appelés à sensibiliser la population au calme et à la paix

Lubumbashi, 02 Avril 2017 (ACP).- Les responsables de forces vives de la province du Haut Katanga ont été appelés, samedi dans la salle Wantanshi de la mairie de Lubumbashi, à sensibiliser toute la population à la culture de paix, de l’amour de la patrie, de ne pas s’adonner aux troubles, de vaquer librement à leurs préoccupations, de ne pas céder aux appels de villes mortes, de ne pas brûler les pneus sur les routes, de conserver et protéger la ville contre les ennemis et de soutenir le chef de l’Etat dans la restauration de la paix.

Cet appel a été lancé par le vice-gouverneur du Haut Katanga, Mme Bijou Mushitu Kat, dans une communication en swahili au cours d’une réunion du conseil urbain de sécurité de la ville de Lubumbashi élargie aux bourgmestres et leurs adjoints, aux chefs de quartier, aux organisations de masses, l’intersyndicale et des confessions religieuses et aux responsables des médias de la province.

Auparavant, le maire de Lubumbashi, M. Jean Oscar Sanguza Mutunda qui avait introduit l’adresse du vice-gouverneur, avait expliqué les sens de cette rencontre qui visé le renforcement de sécurité des personnes et de leurs biens de la ville et du dialogue de toutes les couches de la population.

Le maire de Lubumbashi invite la population à ignorer l’appel à la ville morte lancé par le Rassemblement pour ce lundi 03 Avril

Le maire de Lubumbashi, M. Jean Oscar Sanguza Mutunda a invité, samedi dans la salle Wantanshi de l’hôtel de ville, la population de sa juridiction à la vigilance et surtout à ignorer le mot d’ordre du Rassemblement pour faire observer lundi la ville morte, la grève et la marche.

C’était au cours de la réunion du conseil urbain de sécurité élargie aux délégués de toutes les forces vives de la population de Lubumbashi.

Au cours de cette réunion, il a sensibilisé ses administrés à ne pas commettre les actes de vandalisme devenus récurrents dans les quartiers Matshipisha, Kisanga et Gbadolite.

Il a chargé ses interlocuteurs à sensibiliser leurs bases respectives contre le pillage allusion faite au pillage de septembre 1991 qui avait paralysé le tissu économique, avant de souligner que la ville de Lubumbashi est et reste une ville de la paix et cosmopolite.

Cette invitation de l’autorité urbaine fait suite à des tracts lancés ça et là à travers toutes les communes de la ville sur fonds d’injures contre la personne du Chef de l’Etat et d’appel aux actes de violences à partir de lundi 03 avril 2017, rappelle-t-on. ACP/Zng/May