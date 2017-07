Des ressources pour finaliser les programmes régionaux de l’autonomisation de la femme de la SADC

Kinshasa, 03 juillet 2017 (ACP).- Les participantes à la réunion des ministres de la Communauté économiques des Etats de l’Afrique Australe (SADC), chargées du Genre et de la Condition féminine organisée du 24 au 26 juin au Swaziland ont recommandé la mobilisation des ressources en vue de finaliser les programmes régionaux sur l’autonomisation de la femme.

Selon un communiqué reçu lundi à l’ACP, ces ministres ont constitué un comité de 6 Etats membres, en vue de faire un lobbyng sur la reconsidération de la décision du Conseil ministériel de la SADC, relative à l’intégration de l’unité genre, au sein de l’unité chargée de développement social et humain. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Botswana, du Swaziland, du Zimbabwe et de la RDC.

Dans son intervention, la ministre congolaise du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa a salué les efforts consentis depuis quelques temps par la RDC sur la situation de la femme, particulièrement la promotion du genre par l’inscription notamment dans la Constitution du principe de l’égalité devant la loi, de la parité Homme-Femme, du principe de l’éducation pour tous et de la représentation paritaire dans les institutions publiques et privées.

Tous ces principes ont été concrétisés à la suite de l’harmonisation des textes discriminatoires, à l’égard de la femme, contenus dans le Code de la famille révisé et de la mise en place d’un vaste programme d’autonomisation économique des femmes par le renforcement de leurs capacités d’appui financier, à travers les micros-crédits, la révision des stratégies nationales de lutte contre les violences sexuelles et le plan d’action de la Résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes.

Auparavant, le Premier ministre Swazis, qui avait ouvert les travaux, a félicité tous les Etats membres de la SADC pour la mise en œuvre du programme multidimensionnel visant les investissements économiques des femmes et la lutte contre le VIH/Sida chez les femmes et les jeunes filles, avec l’appui matériel des agences du système des Nations Unies : l’ONU-Sida, l’UNFPA, l’UNESCO, l’ONU-Femmes et l’UNICEF.

La prochaine réunion de ministres du Genre de la SADC se tiendra en Afrique du Sud, pays qui va en assurer la présidence au prochain mandat.