Les ressources financières limitées est une contrainte pour construire les infrastructures à travers la RDC

Kinshasa, 20 Nov. 2017 (ACP).- L’insuffisance des ressources financières est une contrainte majeure pour construire et réhabiliter les infrastructures de base à travers la République démocratique du Congo (RDC) dont les routes, a indiqué lundi Thomas Luhaka Losendjola, ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction (ITPR).

M. Luhaka qui répondait à la question orale avec débat lui adressée par le député Serge Mayamba Massaka sur le bilan d’activité du ministre de ce secteur, le taux de réalisation des travaux et leur répartition à travers le territoire national.

A ce sujet, le ministre des ITPR a fait savoir aux députés nationaux que les crédits en investissement alloués par le législateur à l’Office des voiries et drainage (OVD) et à l’Office des routes (OR) sont très insignifiants d’une part et leurs décaissements sont dérisoires.

Il a soutenu cette affirmation par les états financiers des exercices budgétaires 2014, 2015 et 2016. Selon ces états financiers l’OVD n’a bénéficié d’aucune subvention de l’Etat. L’Office des routes (OR) par contre a bénéficié de 52.263.137,37 CDF en 2014, 56.059464,38 CDF en 2015 et 38.752.319,93 CDF dont le décaissement a été respectivement de 4O%, 41% et 28%, soit une moyenne de 37%.

Réagissant aux préoccupations générales, le ministre Luhaka a décliné la politique générale du ministère pour la compréhension aisée des efforts consentis par son ministère dans la construction, réhabilitation et l’entretien des routes en RDC.

Selon cette politique, les travaux publics reposent sur la réhabilitation des anciennes routes bitumées et la construction de nouvelles, le rétablissement du trafic sur le réseau en terre et la protection et l’entretien du réseau routier dans son ensemble.

L’objectif poursuivi par le gouvernement à travers ce ministère, a dit le ministre, est d’atteindre à l’horizon 2035, un réseau routier principal praticable en toute saison et au service de l’intégration nationale, du développement économique et de la réduction de la pauvreté.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’aménagement de la route nationale no1 qui va de Banana, dans la province du Congo central à Sakanya, dans la province du Haut-Katanga, en passant par les anciennes provinces du Bandundu et du Kasaï, soit un linéaire de 3.330 km.

Il s’agit également des routes nationales no2, allant de Mbuji-Mayi à Goma dans la province du Nord-Kivu (1.552 km), no3 longue de 623km, no4, 7,8 et 6.

Réalisations

La vision du ministère étant concentrée sur 30.800 km du réseau prioritaire appelé ring national à cause des ressources limitées sur un total de plus de 58.ooo km, le gouvernement a réhabilité 4.500 km sur intervention des partenaires au développement associés au Fonds national d’entretien routier (FONER), le financement du programme sino-congolais ainsi que dans le cadre des concessions routières, représentant 28%.

Le reste du réseau prioritaire, soit 11.300 km, représentant 72% n’est pas couvert par des financements devant permettre sa réouverture et son entretien.

Pour faire face à cette situation, le ministère a mis en place d’autres mécanismes, notamment le programme minimal devant prendre en compte des routes non couvertes par des financements et non éligibles au financement FONER. Ce programme devrait à terme rouvrir les routes situées dans la zone Centre, Ouest et Nord de la RDC et ainsi aider à relier les différents Chefs-lieux des provinces.

Pour atteindre cet objectif, M. Luhaka a appelé les députés à doter son ministère des moyens conséquents au budget de l’exercice 2018, pour la construction, la réhabilitation et l’entretien équitable et équilibré des infrastructures de base à travers le territoire national.

Par ailleurs, l’auteur de la question orale avec débat, Serge Mayamba, s’est déclaré satisfait des réponses fournies par le ministre Luhaka, précisant qu’il a rencontré les préoccupations des députés nationaux.

Il a, en outre, reconnu que le ministre des Infrastructures est et reste buté au problème de l’insuffisance des ressources financières. Toutefois il a recommandé au gouvernement, auteur des programmes des cinq chantiers et celui de la révolution de la modernité, de concilier les actions aux concepts, car selon lui la révolution de la modernité signifie tout simplement le changement radical.

Le ministère, a-t-il dit, doit tout faire pour restaurer l’équilibre dans l’affectation des projets d’infrastructures à travers les provinces de la RDC. ACP/Fng/Yhm/May