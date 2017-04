Restitution de la mission aux USA par le maire adjoint de Lubumbashi

Lubumbashi, 08 Avril 2017 (ACP).- Le maire adjoint de Lubumbashi, Mme Laurianne Kalombo Mwewa a présenté, vendredi, au maire de Lubumbashi et aux femmes de la mairie et des communes réunis dans la salle Wantanshi de l’hôtel de ville, le rapport de restitution de la mission qu’elle a effectuée du 13 au 24 Mars dernier à New York, aux Etats Unis où elle a participé à la 61e session de la commission des Nations Unies sur la femme.

Elle a saisi cette occasion pour sensibiliser toutes les femmes présentes à cette cérémonie à s’impliquer dans la lutte contre le mariage précoce qui constitue un frein pour l’épanouissement de la femme. Elle les exportées à travailler davantage en vue d’atteindre la parité 50-50 à l’horizon 2030.

Auparavant, elle avait remercié le maire pour sa volonté visant l’épanouissement de la femme et de l’avoir déléguée pour représenter la mairie de Lubumbashi à ces assises. Le maire de Lubumbashi, Jean Oscar Sanguza Mutunda a, quant à lui, encouragé la femme à être plus compétitive afin que la parité 50-50 soit effective et réelle d’ici à 2030. ACP/Zng/JGD