Restitution des travaux du Centre interdiocésain aux membres du PPRD

Kinshasa, 08 Janv. 2017 (ACP). – Le Pr Adolphe Lumanu Mulenda Nsefu, cadre du PPRD, a procédé vendredi, lors du café politique à l’hôtel Venus dans la commune de la Gombe, à la restitution des travaux du Centre interdiocésain aux membres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie qui a débouché à un accord inclusif la nuit du 31 décembre écoulé.

Selon Adolphe Lumanu, cette restitution a été très capitale pour permettre à tous les membres du PPRD de connaitre d’une part la vérité en vue de se défendre en cas de besoin, et d’autre part le rôle que jouent leurs représentants dans ces négociations.

Cet échange a permis à tous les membres présents de comprendre l’importance de cet accord en ce moment historique de la RDC.

Adolphe Lumanu a laissé entendre que la Majorité présidentielle a signé cet accord sous réserve parce qu’il y a quelques articles de nature à énerver la Constitution, avant d’expliquer le rôle que jouera pendant cette période le conseil national de suivi.

Henri Mova Sakanyi, secrétaire général du PPRD, a dans son mot de clôture, souhaité la bienvenue à tous les militants du PPRD à la nouvelle session de café politique qui inaugure l’année et une nouvelle année de paix, de bonheur, de longévité, de prospérité et surtout de vigilance.

Il a appelé les membres de son parti à ne jamais céder aux découragements, mais de continuer à soutenir l’initiateur du PPRD.

Echange de vœux au PPRD

Le secrétaire général du Parti du peuple pour reconstruction et la démocratie, Henri Mova Sankanyi a procédé, samedi, à l’échange de vœux entre les cardes du parti et les militants de ce mouvement politique, à l’occasion du nouvel an 2017 au Jardin Botanique de Kinshasa.

Henri Mova Sakanyi a félicité toutes structures du PPRD pour leur bravoure et la détermination dont ils ont fait montre durant l’année 2016 et le souci de voir leur « parti resté étendard » en RDC.

Il a demandé aux uns et aux autres que malgré la victoire sur le projet de l’ennemi de l’année passée, ils doivent tous éviter de baisser la garde parce que l’ennemi n’a pas encore désarmé, mais il rode tout au tour.

Mova a invité toute la jeunesse de se liguer comme un seul homme derrière Joseph Kabila Kabange, initiateur du PPRD. Il a profité de cet échange de vœux pour exhorter les jeunes congolais à ne pas se laisser manipuler moyennant des sommes modiques, salissant ainsi leur personnalité dans le but de détruire leur propre pays.

Il a suggéré à tous les membres du PPRD à adopter la philosophie de « Ubuntu » qui englobe le respect des valeurs. ACP/ZNG/Kgd