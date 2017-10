Restructuration à la Bralima

Kinshasa, 20 Oct. 2017 (ACP).- La direction générale de la Brasserie, limonaderie et malterie (BRALIMA) vient de décider la restructuration au sein de cette entreprise, à la suite des difficultés économiques auxquelles elle fait face depuis 2013, a confirmé vendredi à l’ACP, l’un des responsables des relations publiques, Gratien Kitambala.

Selon ce dernier, ces difficultés étalées dans un mémorandum de la direction générale adressé à tous les membres du personnel, comprennent notamment l’augmentation des droits d’accises de plus de 50%, c’est-à-dire de l’impôt indirect sur la consommation, l’exagération des tarifs de consommation d’eau et d’électricité de plus de 20% et surtout l’inflation galopante ainsi que la dépréciation du Franc congolais.

Tous ces aléas, a précisé M.Kitambala, ont poussé la Bralima à fermer ses usines de Boma, dans la province du Kongo central et de Mbandaka, dans la province de l’Equateur sans omettre la dépréciation de 286 millions d’euros de ses actifs. A cet effet, la direction générale entend focaliser ses efforts sur ce qui est brassage, en vue de l’optimisation de sa capacité de production et de distribution.

Cette décision de la Bralima a pour conséquence, la suppression d’un certain nombre d’emplois en résiliant les contrats d’autres agents, sans en préciser le nombre. La source révèle toutefois que les dispositions avaient été prises en collaboration avec la délégation syndicale afin de payer les droits de tous les assainis.

En 2006, rappelle-t-on, la Bralima avait réalisé un véritable record de production soit plus de 2 millions d’hectolitres vendus donnant lieu à une croissance de 5% par rapport au plan opérationnel. Cette embellie fut le résultat des performances exceptionnelles alignées par chaque siège en termes de croissance de vente, Kinshasa 16%, Boma 33%, Kisangani 36%, Bukavu 35%, Lubumbashi 21%, Mbandaka 62%.

Pour répondre aux besoins d’un marché sans cesse croissant et d’une clientèle exigeante sur la qualité, l’entreprise brassicole avait inauguré depuis 2007, une troisième ligne de production sophistiquée dotée des machines ultra-modernes, une ligne entièrement automatisée avec des écrans de commande tactiles ayant une capacité de production de 756.000 bouteilles par jour. ACP/Mat/Wet