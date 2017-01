Résurgence du banditisme dans le camp des travailleurs de la MIBA

Mbujimayi, 16 Janv. 2017 (ACP).- Le camp des travailleurs de la Minière de Bakwanga (MIBA), jadis considéré comme oasis de paix dans la ville de Mbuji-Mayi, est devenu depuis la fin de l’année dernière, le quartier qui connait de plus en plus des cas de banditisme armé et d’attaques nocturnes de la part des hommes en uniforme qui dépouille une population déjà meurtrie par le dysfonctionnement de la société. Les habitants des cités de la MIBA lancent un cri d’alarme et appellent les autorités politiques et administratives à la sécurisation des personnes et des biens, étant donné que cas sont devenus récurrents, nécessitant ainsi une attention particulière des gouvernants. Les autorités de la Minière de Bakwanga disent prendre des dispositions pour anéantir ces actions menées par des inciviques qui se recrutent aussi parmi les habitants clandestins non identifiés clairement, qui ne sont pas agents de la société, mais qui sont sous logés dans la cité. Il sied de rappeler que la haute direction de la MIBA avait amorcé, l’année dernière, une campagne de déguerpissement forcé des non travailleurs qui habiteraient le camp, pour prévenir toute éventualité. ACP/Kayu/JGD/FMB