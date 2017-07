Retour à Kinshasa de Mme Olive Lembe Kabila

Lubumbashi, 30 juillet 2017 (ACP).- La première dame de la RDC, Mme Olive Lembe Kabila, a regagné Kinshasa vendredi après son séjour à Lubumbashi où elle a lancé, le mercredi 26 juillet, l’opération gratuite de la campagne médico chirurgicale en faveur des enfants souffrant de l’hydrocéphalie. L’opération pour le traitement de cette pathologie coûte 3500 US.

Pendant une semaine, les enfants qui souffrent de l’hydrocéphalie sont consultés, examinés et opérés gratuitement aux frais de la première dame à l’hôpital général du Cinquantenaire avec la participation d’une équipe des spécialistes venus de Kinshasa, de Bukavu, du Zimbabwe et du Maroc. L’hydrocéphalie est une maladie frappant plus les enfants issus souvent des familles démunies.

Elle est caractérisée par une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien sous la boite crânienne et ainsi appliquant une pression anormale sur le cerveau, ce qui entraine des complications neurologiques (troubles ophtalmologiques, troubles de conscience), rappelle-t-on.

Avant de prendre son avion, la première dame a été saluée par le gouverneur ai du Haut Katanga, Célestin Pande Kapopo, et les membres du conseil provincial de sécurité. ACP/YWM/KGD/Wet