Retour à Kinshasa des délégués à la campagne de Greenpeace Afrique

(Reportage de Constance Tekitila)

Matadi, 03 nov.2017 (ACP).- Les délégués de l’administration forestière, de l’environnement et de la société civile environnementale ayant participé, du 26 octobre au 02 novembre, à la campagne Greenpeace axée sur le thème « Donner une chance aux forêts du Bassin du Congo » ont quitté jeudi Matadi pour regagner leurs provinces respectives.

Peu avant de quitter le port international de Matadi, ils ont exploré les compartiments de MV Esperanza où ils se sont laissé expliquer le fonctionnement de ce bateau battant pavillon et qui poursuivra son bonhomme de chemin dimanche prochain, vers le port de Pointe Noire, en République du Congo, après l’étape de Yaoundé et Boma- Matadi.

Ils ont émis bon nombre de suggestions et de vœux à l’intention des populations du bassin du Congo appelées à préserver les écosystèmes forestiers dont ils sont tributaires et à mener des efforts conjoints comme ils l’ont exprimé au cours des travaux pendant la semaine de la campagne dans différents exposés.

Cependant, ils ont invité Greenpeace à ne pas se lasser dans ses multiples actions et à redoubler davantage d’ardeur en vue de sauver les forêts et leurs biodiversités. Approché par l’ACP, Valentin Engobo, représentant des peuples autochtones de Lokolama, dans la province de l’Equateur, a apprécié l’acte posé par Greenpeace qui a mis à contribution son navire pour sensibiliser les communautés locales et les peuples autochtones sur les enjeux que représentent les forêts à l’échelle nationale et planétaire ainsi que le rôle qu’elles jouent dans la régulation du climat.

M.Engobo a également salué l’implication de cette ONG de défense de l’environnement dans la découverte des tourbières dans son territoire qui participe désormais à la régulation du climat par sa capacité inouïe d’absorption des milliards de tonnes équivalent de carbones (CO2). Il a pour la cause plaidé pour des multiples appuis de ces communautés au travers des projets de développement.

La députée Ivette Mbadu visite le navire Esperanza de Greenpeace

La députée nationale Ivette Mbadu a visité, mercredi à Matadi, le navire Esperanza de Greenpeace, où elle a exploré l’arbre à souhait et rencontré les membres de l’équipage de ce bateau. Elle a aussi visité le stand où étaient exposés les produits de l’artisanat vert issus de la végétation des zones humides.

L’élue du peuple s’est montrée émerveillée par les produits exposés par l’ONG Femmes, environnement, nature, entrepreneuriat, vert (FENEV) pilotée par Mme Annie Mandungu. Cette dernière a expliqué à son hôte l’artisanat et l’entrepreneuriat verts qui sont des voies de salut pour les communautés riveraines des zones humides.

Mme Ivette Mbadu a assuré que le Kongo Central reconnaît l’importance des forêts et des arbres dans cette province où des ateliers sur le reboisement sont organisés. Il est prévu ce vendredi une autre journée porte ouverte en faveur de la population de Matadi, avant que le navire Esperanza ne lève l’ancre pour poursuivre sa tournée. ACP/Mat/Kgd