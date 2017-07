Retour à Kinshasa du ministre de la Justice et garde des sceaux

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat, ministre de la Justice et garde des sceaux, Alexis Thambwe Mwamba a regagné Kinshasa mercredi, au terme d’un séjour de 48 heures à Brazzaville en République du Congo, où il a participé aux entretiens portant sur le thème : «l’Afrique et la CPI aux sources du malaise».

Le ministre Tambwe Mwamba a déclaré, à son arrivée au Beach Ngobila, que cette rencontre est importante dans la mesure où elle a permis de coordonner les points de vue de l’Afrique par rapport au fonctionnement de la Cour pénale internationale (CPI). «Nous avons eu à critiquer le fait que certaines grandes puissances qui ont le droit de veto ne sont pas membres de la CPI et que pour le moment la plupart des personnes pour lesquelles les dossiers sont instruits à la Cour sont essentiellement des personnalités d’origine africaine», a-t-il relevé, et d’ajouter : «Nous avons fait cette critique sur le fonctionnement de la Cour pour qu’on puisse en tenir compte».

S’agissant de la participation de la RDC, le ministre de la Justice a indiqué qu’il a fait une communication en y apportant la voix de notre pays. «Nous restons membres de la CPI et nous avons des critiques parce que les reproches faites à certains dirigeants africains sont certainement moindres par rapport au fait qu’en Irak ou en Syrie, se commettent des crimes beaucoup plus graves et la CPI se trouve dans l’impossibilité de faire des enquêtes», a-t-il précisé. ACP/Fng/Bsg/JGD