Retour à Kinshasa du ministre de l’Environnement d’une conférence sur la gouvernance forestière à Tokyo

Kinshasa, 28 oct. 2017 (ACP).- Le ministre de l’Environnement et développement durable, Amy Ambatobe Nyongolo, a regagné Kinshasa samedi au terme d’ une mission de sept jours à Tokyo, au Japon, où il a participé à une conférence internationale sur l’initiative de gouvernance forestière dans le monde.

Meme si Ambatobe s’est refusé de faire de déclaration à la presse à sa descente d’avion à l’aéroport international de N’djili, on croit savoir que la RDC pourrait tirer profit des expériences des autres dans la gestion forestière et l’application des règles internationales ainsi que sur la problématique de lutte contre l’exploitation et l’exportation illégale des bois. ACP/FNG/BSG/Wet